Fethiye'de hükümlüler çevre temizliği yaptı

Muğla'nın Fethiye İlçesinde denetimli serbestlikten yararlanan 50 hükümlü, Koyular bölgesinde çevre temizliği yaptı.

Fethiye'de, Kaymakamlık, Fethiye Belediyesi, Orman İşletme ile Denetimli Serbestlik müdürlükleri iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 50 hükümlü, Büyük Samanlık Koyu ve yol kenarlarında ve ormanlık alanda temizlik yaptı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye gönüllülerinin de destek verdiği temizlikte uçurumda yer alan çöpler ise istasyon yardımıyla toplandı.

Fthiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Fethiye'nin Türkiye'ye en güzel ilçelerden birisi olduğunu söyledi. İnsanların çevre bilinci kazanmalarının çok önemli olduğunu ifade eden Eker, “Geçen yıl da bu gibi etkinlikler gerçekleştirdik. Ne kadar temizlersek temizleyelim aynı oranda kirlendiği sürece bir anlam ifade etmiyor” dedi.

Eker, cezanın caydırıcılık, ıslah edicilik ve topluma kazandırma amaçları taşıdığını dile getirdi. Yapılan etkinlikle hükümlülerin işlemiş oldukları suçlar karşılığında topluma olan borçlarını da ödemiş olduklarını kaydeden Eker, “Bu anlamda hükümlüler de çevre bilinci kazanmış oluyor. Topluma faydalı insan olabilme bakımından kendilerini geliştirme adına önemli bir etkinlik. Amacımız Fethiye'mize bizim de bir katkımız, faydamız olsun” diye konuştu.