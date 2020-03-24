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Fethiye'de hurdacıda yangın paniği

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bir hurdacıya ait iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir hurdacıya ait iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında bulunan bir hurdacıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


Alevlerin yükseldiğini görenler haber vermesi üzerine olay yerine Sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri güçlükle söndürdü. Yangının ardından iş yeri küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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