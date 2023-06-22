Fethiye'de huzurevi sakinleri hünerlerini sergiledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde huzurevi sakinlerinin yapmış olduğu eserler görücüye çıktı.

Huzurevi Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü katkıları ile özel bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergi büyük beğeni topladı. Huzurevi sakinleri tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünlerden ve resimlerden oluşan sergi açılışına Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman'da katıldı.

Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü katkıları ile Huzurevi Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde sergi düzenlendi. Düzenlenen serginin açılışına Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Cazağ ve misafirler katıldı.

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve beraberindekiler huzurevi sakinleri tarafından ortaya çıkarılan el emeği göz nuru eserleri ve muhteşem resimleri tek tek inceledi. Eserleri ortaya çıkaranlar ile sohbet eden Kaymakam Karaman'a bazı eserler sanatçılar tarafından hediye edildi.