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Fethiye'de ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman ihalesine fesat karıştırdığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman ihalesine fesat karıştırdığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.


Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünden ihale alan bir şirketin, devleti zarara uğratıp, nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği ve kimi orman işletme memurlarının maddi menfaat temini elde edip rüşvet aldıklarının tespiti üzerine çalışma başlatıldı.


Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla KOM Grup Amirliği düzenlenen operasyonla şüpheli olarak belirlenen 16 kişiden 6'sı gözaltına alındı.


Orman Bölge Müdürlüğüyle koordineli olarak yürütülecek soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmeyen 10 şüphelinin durumunun, alınacak ifadelerden sonra dosya savcısı tarafından tekrar değerlendirileceği belirtildi.


Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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