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Fethiye'de iki katlı ahşap evde yangın çıktı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Babataşı Mahallesi 798 sokakta Nihat Salman'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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