Fethiye'de iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosikletin sürücüleri yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çınar (44) idaresindeki 48 AEH 094 plakalı motosiklet, Osman Kaya Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Sadi Kara'nın (73) kullandığı 48 FJ 599 plakalı motosikletle çarpıştı. Çınar'ın kullandığı motosiklet çarpışmanın ardından 280 metre sürüklenirken, Kara'nın motosikleti ise parçalara ayrıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sadi Kara'nın kaza yerinde yaşamını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Çınar ile olay yerinde ölen Kara'nın motosikletinde yolcu olarak bulunan Durkadın Kara (71) ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Diğer motosikletin sürücüsü Çınar da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza yerine gelen ölen kişilerin yakınları, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafında güçlükle sakinleştirildi.