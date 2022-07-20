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Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.



Muharrem K.'nin kullandığı 48 F 8784 plakalı otomobil, Fethiye – Muğla Karayolu Göcek Kavşağı'nda, Yeşil O. idaresindeki 34 BKE 156 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile B.S ve C.G yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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