Fethiye'de ikinci el pazarına yoğun ilgi

Çarşamba günleri Fethiye'ye bağlı Çalıca Mahallesi'nde kurulan ikinci el ürünler pazarı satıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Çalıca Mahallesi'nde her Perşembe, ikinci el ürünler pazarı kuruluyor. Kıyafetten, ayakkabıya, elektronikten, kozmetiğe kadar birçok ürünün ikinci elinin uygun fiyata bulunduğu pazar, satıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Kurulmaya başladığı ilk zamanlarda kapalı pazar yerinin yarısını kaplayan ikinci el ürünler pazarı, son zamanlarda tamamını kaplamaya başladı.

Çok sayıda satıcının ikinci el ürünlerini satmak için geldiği pazar yerinde alıcının az sayıda olması beklentileri karşılamadığını eskiden satıcının az alıcının çok olduğunu ifade eden vatandaşlar ise “Artık tüm pazar satıcı doldu ama alıcı çok az. Genellikle biz satıcılar olarak kendi aramızda alışveriş yaparak ticaret yapmaya çalışıyoruz” dedi.