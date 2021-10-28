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Fethiye'de inşaat malzemeleri çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir inşaattan malzeme çaldığı öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir inşaattan malzeme çaldığı öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, ilçeye bağlı Yeşil Üzümlü Mahallesi Çakallık mevkiinde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S'nin inşaatından yaklaşık 3 bin 500 liralık malzeme çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak, şüpheliyi ve bindiği aracı tespit etti. Ekipler şüpheliyi Çamköy Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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