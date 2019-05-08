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Fethiye'de jandarma ve emniyetten ortak uygulama

MUĞLA (İHA) –Fethiye’de, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ilçe genelinde ortak uygulamalar gerçekleştirdi.

MUĞLA (İHA) –Fethiye'de, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ilçe genelinde ortak uygulamalar gerçekleştirdi.


Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi ve Değirmenbaşı Okulları bölgesinde gerçekleştirilen jandarma ve emniyet trafik ekiplerinin uygulamasında yaya geçişlerinde uygulama gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen uygulamada, sürücülere, öğrencilere ve vatandaşlara yaya geçişlerinin önemini belirten broşürler dağıtıldı.


Dağıtılan broşürlerde karşıdan karşıya geçişlerde yaya yolunun kullanılması, sürücülerin ve yayaların uyması gereken kurallar anlatıldı. Trafik ekipleri tarafından Ölüdeniz ve okullar bölgesinde uygulamalı olarak yapılan etkinliklerde, trafik güvenliğine yönelik bilincin arttırılması hedeflenirken İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 2019 yılının “Öncelik hayatın öncelik yayanın” sloganı içeren afişler asıldı.

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