Fethiye'de kaçak içki operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm sezonu öncesi çok sayıda kaçak içki ve imalatında kullanılan malzeme ile bandrolsüz tütün polisin başarılı operasyonu ile ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Grup Amirliğince ilçe genelinde sahte/yapma içki yaparak piyasaya süren şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 şahsın yüklü miktarda sahte/yapma içki yapımında kullanılan etil alkol ve içki kiti temin ettikleri, ürettikleri içkileri piyasaya sürdükleri bilgisi alındı. 1 aylık çalışma neticesinde şahısların işyeri ve kiraladıkları depolar tespit edildikten sonra M.K ve F.H isimli şahısların işyerleri ve depolarında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 1683 litre etil alkol, 534 adet alkol kiti, 300 kilogram bandrolsüz tütün, 1100 adet doldurulmuş makaron, 1750 kutu sigara sarma kağıdı, 2 kg bandrolsüz nargile tütünü, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan mühür, 5 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.