Fethiye'de kaçak tütün ve alkol operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ve jandarmanın yaptığı operasyonlarda 106 şişe kaçak içki, bin 153 paket bandrolsüz tütün ile kaçak olduğu belirlenen 819 paket kaçak ve 131 puro ele geçirildi. Olay ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bir eğlence merkezinde kaçak alkol satıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ölüdeniz Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü Mevkisindeki bir eğlence merkezine ve iş yeri sahibinin evine düzenlenen operasyonda, 106 şişe kaçak içiki ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.Ş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ise Hisarönü mevkisindeki 2 işyerinde kaçak sigara, tütün ürünleri ve uyuşturucu madde kullanmayı özendirici materyaller bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. İki iş yerine eş zamanlı yapılan operasyonda yapılan aramada, bin 153 paket bandrolsüz tütün ile kaçak olduğu belirlenen 819 paket kaçak ve 131 puro ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanımını özendirici 44 materyale de el konuldu.

İş yeri sahipleri İ. Ç. ve Ş.K. ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.