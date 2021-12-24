Fethiye'de kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Furkan İnce'nin (20) kullandığı 48 FE 148 plakalı motosiklet, Eldirek Mahallesi Değirmenbaşı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İnce'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.