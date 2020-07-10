Fethiye'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yıldıray Doğanay'ın kullandığı 48 HT 924 plakalı motosiklet ile Şaban Yusuf S. idaresindeki 48 RJ 349 plakalı kamyonetle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 10 metre sürüklenen motosiklet sürücü Doğanay ağır yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yarım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Doğanay yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doğanay hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Şaban Yusuf S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.