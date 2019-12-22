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Fethiye'de kanala d??en ya?l? adam hayat?n? kaybetti

Mu?la’n?n Fethiye il?esinde sulama kanal?na d??en ya?l? adam, kald?r?ld??? hastanede hayat?n? kaybetti.

Mu?la'n?n Fethiye il?esinde sulama kanal?na d??en ya?l? adam, kald?r?ld??? hastanede hayat?n? kaybetti.


Edinilen bilgiye g?re, Patlang?? Mahallesi Patlang??-?l?deniz Caddesi'nde 56 ya??ndaki Adlen Balka?, hen?z belirlenemeyen bir nedenle sulama kanal?na d??t?. ?evredeki vatanda?lar?n ihbar? ?zerine olay yerine sa?l?k, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kanaldaki ak?nt?n?n kuvvetli olmas? nedeniyle Balka?, yakla??k 3 kilometre s?r?klenerek, Ta?yaka Mahallesi ?l?deniz Caddesi'ndeki k?pr?ye kadar geldi. Bir itfaiye erinin suya atlayarak kanaldan ??kard??? Balka?'a, olay yerinde bulunan sa?l?k ekiplerince ilk m?dahalesi yap?ld?. Durumu a??r olan Balka?, ambulansla ?zel bir hastaneye kald?r?ld?.


Balka?, hastanede yap?lan m?dahalelere ra?men hayat?n? kaybetti. Balka?'?n cenazesi otopsi i?in Mu?la Adli T?p Kurumuna g?nderildi.

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