Fethiye'de kanalizasyonun 40 kilometresi tamamlandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla'da altyapı sıkıntısı yaşayan mahallerin sorunları Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile ortadan kalkıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Mart ayında başladığı Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü-Ovacık Mevkii kanalizasyon şebeke ve kollektör yapımı işinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

62 milyon liralık yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 62 Milyon TL yatırım ile Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü-Ovacık Mevkii kanalizasyon hattı çalışmalarında bugüne kadar 40 bin metre kanalizasyon hattı tamamlandı. Toplamda 121 Bin metre kanalizasyon hattı, 3 adet Atıksu Terfi İstasyonu, 3841 adet parsel baca imalatı yapılacak. Çalışmalar sonucunda Hisarönü-Ovacık Mevkilerinin altyapı sorunu ortadan kalkmış olacak.

Birbirinden değerli 13 ilçesi, 569 mahallesi olan Muğla'da alt ve üst yapı çalışmaları ile yaşadıkları şehre değer katmak için çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün özellikle altyapı konusunda Muğla'da büyük bir yatırım hamlesi başlattıklarını ve çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Başkan Gürün; “Eşsiz güzellikleri ile dünyanın ve ülkemizin çekim merkezi olan Muğlamızda altyapı konusunda eksiklikleri tamamlıyor, vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için çalışıyoruz. Altyapı yatırımlarımızı Muğlamızın yerleşik nüfusuna göre değil artan yazlık nüfusumuza göre yapıyor herhangi bir altyapı sıkıntısı yaşanmasının da önüne geçiyoruz. Güzeller güzeli ilçemiz Fethiye'de devam eden çalışmalarda büyük yol kat ettik. Fethiye ilçemizin Hisarönü-Ovacık mevkiinde devam eden ve uzun yıllardır beklenen kanalizasyon çalışması tamamlandığında hemşehrilerimize, yerli ve yabancı misafirlerimize daha huzurlu, mutlu ve konforlu bir yaşam alanı sağlamış olacağız.” dedi.