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Fethiye'de kartpostallık görüntüler mest etti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde vatandaşlar gün batımında oluşan eşsiz manzaraya tanıklık etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlar gün batımında oluşan eşsiz manzaraya tanıklık etti.


Fethiye Yanıklar Mahallesi sahil bandında gün batımını izleyen vatandaşlar, hilal ile deniz buluşmasının oluşturduğu eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Gün batımında oluşan kızıllıkta deniz üstünde tüm güzelliğiyle ayın hilal görünümü, izleyenleri mest etti. Kimi vatandaşlar sandalye ve şezlonglarda eşsiz manzarayı izlemeyi tercih ederken, kimi vatandaşlar ise doğal güzellikte balık tutmanın keyfini yaşadı. Oluşan manzarayı cep telefonları ile görüntüleyen sahil bandındaki vatandaşlar güzel anılar biriktirdi.

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