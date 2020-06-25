İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fethiye'de kaybolan tatilciyi JAK Timi buldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.


Edinilen bilgiye göre, tatil için ilçeye gelen Doğukan Saçar, Kayaköy Mahallesi Afkule Manastırı mevkiinde yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüdükten sonra ormanlık alanda yönünü bulamayıp kaybolan Saçar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgenin ormanlık alan olması üzerine bölgeye Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi sevk edildi. Kaybolduğu Afkule Manastırı'na doğru harekete geçen ekipler, yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından Saçar'a ulaştı. JAK timi tarafından bulunan Saçar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.