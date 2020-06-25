Fethiye'de kaybolan tatilciyi JAK Timi buldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, tatil için ilçeye gelen Doğukan Saçar, Kayaköy Mahallesi Afkule Manastırı mevkiinde yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüdükten sonra ormanlık alanda yönünü bulamayıp kaybolan Saçar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgenin ormanlık alan olması üzerine bölgeye Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi sevk edildi. Kaybolduğu Afkule Manastırı'na doğru harekete geçen ekipler, yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından Saçar'a ulaştı. JAK timi tarafından bulunan Saçar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.