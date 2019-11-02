İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fethiye'de kaybolan tatilciyi jandarma buldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıktığı yürüyüşte kaybolan tatilciyi jandarma buldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıktığı yürüyüşte kaybolan tatilciyi jandarma buldu.


İlçeye tatile gelen O.E. Karaağaç Mahallesi Alınca mevkiinde yürüyüşe çıktı. Havanın kararmasıyla yolunu kaybeden ve kaldığı otele geri dönemeyen O.E, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.


O.E'nin yardım istemesi üzerine bölgeye Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ölüdeniz Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.


Jandarma ekiplerinin kayıp vatandaşa telefonla ulaşmasının ardından konumu tespit edildi. Ormanlık alanda mahsur kalan vatandaş bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen O.E, ekipler tarafından kaldığı otele bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.