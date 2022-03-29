İhlas Haber Ajansı

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Fethiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 12 yıl 7 ay hapsi cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 12 yıl 7 ay hapsi cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçedeki bir kıraathanede yapılan kontrollerde çelişkili ifadeler veren kişiyi gözaltına aldı. Kendisini G.T. olarak tanıtan kişinin yapılan kontrollerde D.A. (48) olduğu belirlendi. 13 farklı hırsızlık suçundan 12 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen D.A. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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