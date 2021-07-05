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Fethiye'de korkutan çatı yangını

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki iki katlı evin çatı katında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki iki katlı evin çatı katında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ev kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Taşyaka Mahallesi 179 sokakta bulunan iki katlı bir evin çatı kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürerek, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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