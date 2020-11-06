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Fethiye'de korona virüs denetimi yapıldı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda Muğla’nın Fethiye ilçesinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kontrolleri yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda Muğla'nın Fethiye ilçesinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kontrolleri yapıldı.


Kontrollere İlçe Kaymakamı Eyüp Fırat, İlçe Emniyet Müdürü İsmail AYhan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Ahmet Öztürk, İlçe Sağlık Müdürü Ruhsar Doyuk ve Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya katıldı.


Cuma Pazarı'nda vatandaşlara ve pazarcı esnafına sosyal mesafe ve maske hususunda uyarılarda bulunuldu. Denetimde genel olarak tedbirlere uyulduğu görüldü.


Denetimlerin günlük yapıldığını vurgulayan Kaymakam Fırat “Her hafta bizlerde denetime çıkıyoruz. Bugün Kovid-19 başladığından beri en güçlü denetimlerinden birini yapıyoruz. Tüm ekipler ile birlikte maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıyoruz. Kışa girilmesi nedeniyle virüsün, diğer grip tarzı hastalıklarla etkileşimine uğramamasın adına tedbirleri daha çok artırdık. İlçede bu konuda çok iyi bir bilinç var” dedi.

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