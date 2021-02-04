Fethiye'de kumar operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerine yapılan kumar operasyonunda 8 şahsa toplam 33 bin 635 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin suç ve suçlular ile yaptıkları çalışma ve araştırmalar sonrası, Çalış bölgesinde bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Alınan arama kararı tespit edilen yere suçüstü baskın yapılarak, yapılan aramada birçok iskambil kağıdı, yaz boz not kağıtları bulundu. İş yerinde iki erkek şahsın bulunduğu ancak kaçan şahısların da olduğu anlaşıldı. İş yeri içinde pencerenin açık ve pencere önünde bir sandalye olduğu görülerek görevlilerce pencereden girilerek çatı bölümü kontrol edildi. Çatıdan yapılan kontrolde yerde bir iskambil kağıdı görülerek, hukuk bürosu olduğu anlaşılan iş yeri sahibi ile yapılan görüşmeden sonra iş yerinin avukatlık bürosu görevlisi ile içeriye girildi. Yapılan kontrolde 6 erkek şahsın polislerin arama için gelmesi ile kaçarak izinsiz şekilde avukatlık bürosuna girdikleri tespit edilerek yakalandı. Kumar ile ilgili 2 şüpheli hakkında kumar oynanması için yer ve temin suçundan, 6 şahıs hakkında konut dokunulmazlığını ihlal suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca şahıslara toplam 33 bin 635 TL cezai işlem uygulandı.