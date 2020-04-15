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Fethiye'de market denetimleri sürüyor

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından korona virüs salgını ile ilgili olarak alınan tedbirler kapsamında marketlerde yapılan denetimler sürüyor.


Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İlçe Merkezinde bulunan marketler sıkı denetime alında. İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan denetimlerde, market görevlilerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için alınan sokağa çıkma yasağına, 20 yaş ve altındaki gençlerin de eklendiğini hatırlatarak, bu yaş grubuna satış yapılmaması ve müşterilerin markete maskesiz alınmaması konusunda bilgilendirmede bulundu.


Korona virüs nedeniyle yayımlanan genelgeler kapsamında kişisel hijyen kuralları, maske, eldiven, bone ve önlük gibi koruyucu ekipman kullanılması konusunda iş yeri yetkililerini bilgilendiren ekipler, açıkta ürün satışı yapılmaması, ekmek, meyve, sebze gibi ürünlerin paketlenerek satışa sunulması, çalışan ve müşteriler için dezenfektan bulundurulması, mağaza girişinde vatandaşı bilgilendirici afişlerin bulunması, işletmelerin düzenli olarak havalandırılması konularında uyarılarda bulundu.


Yapılan denetimlerde marketlerin kurallara uyduğu gözlendi. Eksiği tespit edilen işyerleri eksikliklerini gidermesi konusunda uyarıldı.

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