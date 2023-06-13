Fethiye'de Minibüs, Motosiklete Çarptı; 1 Kişi Öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet ile minibüs çarpıştı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Celal Bayar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 48 AHR 478 plakalı minibüs, aynı istikamette seyreden Sonja Doğancıoğlu'nun (52) kullandığı 48 ADU 743 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralı kadın sağlık ekiplerince, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Doğancıoğlu kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.