Fethiye'de motosiklet kazası: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı, şehir polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Fethiye - Antalya karayolu Çamköy Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bilal Işıldar idaresindeki 48 FAJ 02 plakalı motosiklet, Tolga A. idaresindeki 48 F 6367 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol ortasındaki refüje kafasını çarpan Işıldar ağır yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Işıldar, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fethiye Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerin ardından Antalya'ya sevk edilen Işıldar'ın yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı şehir polis kamerasına yansıdı.