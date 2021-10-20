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Fethiye'de motosiklet kazası: 1 ölü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Muhammet Dalgıç yönetimindeki 48 GS 826 plakalı motosiklet, Göcek Mahallesi sanayi kavşağında Onur M. 'nin kullandığı 34 KL 8102 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Dalgıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Dalgıç'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Onur M. gözaltına alındı.

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