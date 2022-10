Fethiye'de motosiklet kazası: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dinçer Olgun (35) idaresindeki 48 PN 136 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Olgun ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaralı sürüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Olgun, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olgun'un ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün yolunda seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.