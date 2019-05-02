Fethiye'de motosiklet yarışı rüzgarı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, farklı illerden katılan 123 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Fethiye Belediyesi destekleriyle, Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonasında sporcular, kros, ekstrem ve enduro testten oluşan üç farklı etapta mücadele etti. Aydem'in enerji sponsorluğunu üstlendiği şampiyona öncesi yarışçılar, sıralama turlarında ter döktü. Sporcular lastik, kaya, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için mücadele etti.

TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, sezonun ikinci ayak yarışlarının küçük kazalar dışında sorunsuz tamamlandığını söyledi. Şampiyonanın 3 test etaplı ve orta zorluk derecesinde olduğunu vurgulayan Özdemir, izleyicilerin ilgisinden memnun olduklarını kaydetti.

Şampiyonada dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle kupaları verildi. Kupa törenine; Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Aydem Fethiye Bölge Yöneticisi Veli İkiz'in yanı sıra, sporcular ve seyirciler de katıldı.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Aydem Fethiye Bölge Yöneticisi Veli İkiz'e motosiklet şampiyonasına vermiş oldukları desteklerden dolayı Aydem adına teşekkür belgesi takdim etti.