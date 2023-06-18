Fethiye'de nesiller 'Babalar Günü' vesilesiyle buluştu

Muğla Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Fethiye Çocuk Evlerinde kalan geçenlerin hazırladığı Babalar Günü hediyelerini gençler ve özel bireyler ile birlikte huzurevi sakinlerine hediyelerini takdim eden Muğla Aile Sosyal Hizmetler il Müdürü Osman Toprakçı yaşlıların babalar gününü kutladı. Fethiye Büyük Samanlık Mesire alalında düzenlenen etkinliğe Muğla Aile Sosyal Hizmetler il Müdürü Osman Toprakçı, Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fevzi Koyunluoğlu, Fethiye Huzurevi Müdürü Sevim Seringen, Fethiye Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Dursun Arslan, Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuğba Baki, Huzurevi sakinleri, özel eğitimli bireyler ve gençler katıldı.