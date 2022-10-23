Fethiye'de off-road yarışları nefes kesti

Ayak Yarışı Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi. Sporcular engebeli parkurlarda arazi araçlarıyla kıyasıya mücadele etti.

Fethiye Ormanspor Kulübü ile Fethiye Belediyesi tarafından Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen 3. Ayak Yarışması'na 13 İlden 19 araç katıldı. Sporcular dereceye girmek için yaptığı heyecanlı hareketler yarışlara gelenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Dört kategoride gerçekleştirilen yarışlarda pilotlar çamur, rampa, çukur ve virajlıda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Sporcular özel hazırlanan araçları ile engelli parkurdan 2 kez geçiş yaptılar. Renkli görüntülere de sahne olan yarışma sonunda düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.