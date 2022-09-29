Fethiye'de öğrenciler 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' dedi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 'Öncelik Hayatın – Öncelik Yayanın' etkinliği çerçevesinde, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Trafik Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra Gazi ilkokulu 4.sınıf öğrencileri katıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatı gereği, ilçe genelinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla etkinlikler düzenleniyor. Gazi İlkokulu önünde bulunan yaya geçidinden öğrenciler pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Pankartlarda “Unutma sevdiklerinde yaya yolunda”, “hayata saygı duruşu”, “Dur yolda bende varım” gibi pankartlar dikkat çekti. Ardından yaya geçidi uygulamalarına devam edilerek, boyası ve görseli silinen yaya geçitleri boyandı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca boya fırçası ile geçitleri boyarken, Trafik ekipleri ise broşür dağıtımı gerçekleştirdi.