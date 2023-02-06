Fethiye'de okullar depreme karşı güçlendiriliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde muhtemel bir depreme karşı okullarda güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği depremde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaşımızda yaralanıp hastanelerde tedavi altına alındı. Bu depremin yaralarının sarılabilmesi için tüm Türkiye birlik ve beraberlik içinde çaba sarf ederken, uzmanlar da ‘Deprem değil, bina öldürür' gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Birinci derece deprem bölgesi olan Fethiye'de de özellikle kamu binaları ve okullar olması muhtemel bir depreme dayanıklı hale getirilebilmesi için bir süredir planlı ve programlı şekilde güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fethiye'nin merkezindeki Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli ile Silkar Günlükbaşı İlkokulu'nda depreme karşı güçlendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. 10 bin metrekare kapalı alanı bulunan Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli'nde depreme karşı güçlendirme çalışmaları 180 günde tamamlanacak. Yetkililerden edinilen bilgilere göre yaklaşık 45 milyon TL'ye mal olacak deprem güçlendirme çalışmalarında elektrikten suya tüm tesisatlarda tamamen yenileniyor. Okulun 110 yataklı Uygulama Oteli de deprem güçlendirme çalışmaları içerisinde yer alırken, okul müdürü Alparslan Selçuk ve diğer yetkililer çalışmaları yakından takip ediyor.

Fethiye'de 10 okuldaki deprem güçlendirme çalışmaları tamamlanırken, 2 okuldaki güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Fethiye'de Cumhuriyet İlkokulu, Çalıca Şehit Sezgin Burak Cantürk İlkokulu, Çalıca Ortaokulu, Karaçulha Şehit Mustafa Gökdal İlkokulu- Ortaokulu, Karagedik İlkokulu- Ortaokulu, Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi, Menteşeoğlu Şehit Orçun Munyas İlkokulu, Günlükbaşı İbrahim Gül Anaokulu, Yusuf İzzet Gökçe İlkokulu ve Şefika Pekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem güçlendirme çalışmaları tamamlanırken, yaklaşık 80 milyon TL harcandığı ifade edildi.