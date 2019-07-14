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Fethiye'de orman yangını

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bugün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bugün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.


Fethiye Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangına 4 helikopter, 5 arazöz ve Muğla Büyükşehir itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.


Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor

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