Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Bozyer Mahallesi Dikencik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin etkin mücadelesiyle kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.