İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fethiye'de otomobil dereye uçtu: 1 ölü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan bir otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan bir otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Tuzla Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kürşat Özoğul idaresindeki 48 JB 719 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda refüjü aşarak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra kanala devrildi.


Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Özoğul, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özoğul, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada hurdaya dönen otomobil kanaldan vinç yardımıyla çıkarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.