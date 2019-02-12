Fethiye'de otomobil kanala devrildi: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydan gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Patlangıç Mahallesi 376. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burcu Gizem Okutucu yönetimindeki 48 ABK 551 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü ile Burcu Çınar, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kanala devrilen otomobil, çekici vasıtasıyla çıkarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.