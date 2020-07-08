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Fethiye'de otomobil yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Atalay O. idaresindeki 48 H 4523 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Kadir K. yönetimindeki 48 BB 8002 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüsteki yolcular Ali Buğra T., Hatice Ç., Gözde Ö., Çiğdem K., Emine G., Cansu Tansu A. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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