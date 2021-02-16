İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fethiye'de Otomobilde sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Muğla’nın Fethiye İlçesinde meydana gelen kazada araç içinde sıkışan kadını itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde meydana gelen kazada araç içinde sıkışan kadını itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı.


İsmail İlemin (67) idaresindeki 06 DZ 8073 plakalı otomobil, Patlangıç Mahallesi'nde 344/3 sokakta ilerlerken tanıdım birsini almak için geri manevra yapınca su olmayan kanala devrildi.


Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Sürücünün yaralanmadığı kazada, otomobilde sıkışan Ayşe İlemin (61) Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibince araçtan çıkarıldı.


Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine götürülen İlemin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.