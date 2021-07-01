İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya feci şekilde can verdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, metrelerce sürüklendikten sonra yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, metrelerce sürüklendikten sonra yaşamını yitirdi.


Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 AFA 836 plakalı otomobil, Çamköy Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Duran'a çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Duran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.


Kazanın ardından polis ekiplerince 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, kaza yapan otomobilin başka bir otomobille yarış yaptığı iddia edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.