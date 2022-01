Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kazaya karışan otomobillerden birinin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Hilmi M.'nin kullandığı 48 LY 561 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Mezarlık Kavşağı'nda, Ali K. idaresindeki 48 HA 696 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Hilmi M. yönetimindeki otomobil yolun karşısına geçmek için bekleyen Seher Kuşgöz'e (24) çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile Kuşgöz, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kuşgöz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İki otomobilin çarpışma anının yer aldığı görüntülerde, savrulan otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptığı an be an görülüyor.