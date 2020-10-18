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Fethiye'de otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.


Fethiye ilçesinde Akarca Mahallesi Yerguzlar Cadddesi'nde park halindeki 48 K 9863 plakalı otomobili çalıştıran sürücü, aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Aracını durduran sürücü, motor kısmına sıkışan kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kediyi yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından sıkıştığı yerden çıkardı. Yaramaz kedi daha sonra sokağa salındı.

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