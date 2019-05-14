Fethiye'de paraşüt kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyaca ünlü Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tekli (single) atlayış yapan Hollandalı pilot kalkış sırasında düştü ve yaklaşık 20 metre yuvarlanarak düşerek yaralandı.

Ailesiyle Ölüdeniz Mahallesi'ne tatile gelen Hollandalı Eisse Veldthuis (60), atlayış yapmak için yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın 1900 metre pistine çıktı. Hazırlıkların ardından tekli kalkış yapan Veldthuis kalkışı sırasında düşerek yaklaşık 20 metre yuvarlandı. Pistteki diğer pilotların Veldthuis yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine Ölüdeniz Jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma ( UMKE), 112 Acil Servis ve AKUT ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Veldthuis olay yerinde yapılan ilk müdahalesi ardından, ekipler tarafından kurulan iple kurtarma istasyonuna bağlanan sedyeye alınarak yolda bekleyen ambulansa taşındı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Veldthuis'un sol ayağında kırık olduğu öğrenildi.