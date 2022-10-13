Fethiye'de paraşüt kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde paraşütle atlayış gerçekleştiren ve yere düşen İngiliz uyruklu turist Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İngiltere uyruklu A.G.B. Ölüdeniz Mahallesi Babadağ Pisti'nden 1800 metre pistinden tek olarak atlayış gerçekleştirdi. İngiliz uyruklu A.G.B. bir süre boş araziye düştü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye JAK timleri sevk edildi. Yaralı turist JAK timleri tarafından bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Fethiye Devlet Hastanesi2ne kaldırılan yaralı turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.