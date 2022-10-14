Fethiye'de paraşüt kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kalkış sırasında sürüklenen Litvanya uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'ın 1700 metre yükseklikteki pistinden atlamaya hazırlanan Rytis Grendelis (37) hazırlıkların ardından yamaç paraşütüyle kalkış yaptı. Rüzgarın etkisiyle sürüklenen Grendelis, pistten aşağıya yuvarlanarak, yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Grendelis, sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Fethiye'de özel bir hastaneye kaldırılan Grendelis'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.