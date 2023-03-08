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Fethiye'de polis ekipleri kadınların gününü kutladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri depremzede kadınlara ve trafikteki kadın sürücülere karanfil dağıttı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri depremzede kadınlara ve trafikteki kadın sürücülere karanfil dağıttı.



Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede konaklayan depremzede kadınlara ve trafikteki kadın sürücülere, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil verdi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu misafirhanede kalan kadınları ziyaret etti. Kadınların gününü kutlayan Dadaşoğlu, karanfil dağıttığı kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan ilçe genelinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farklı etkinlikler düzenlendi. Polis ekiplerince yapılan uygulamada sürücüler trafik kuralarına uymaları konusunda uyarıldı ve kadınlara karanfil verildi.

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