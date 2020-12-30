İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fethiye'de polis ekipleri yılbaşı öncesinde ilçe girişinde uygulama yaptı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri yılbaşı öncesinde ilçe girişinde uygulama yaparak, sürücüler trafik kuraları konusunda uyarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri yılbaşı öncesinde ilçe girişinde uygulama yaparak, sürücüler trafik kuraları konusunda uyarıldı.


Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince, Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı mevkisindeki uygulamada, sürücüler hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmamaları konularında uyarıldı. Uygulamada, yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği ve diğer hususları da denetlendi. Rutin trafik kontrollerinin yanı sıra toplu taşıma araçlarında yolculuk yapan kişilerin HES kodları sorgulandı. Seyahat edenlerin maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıların yapıldığı uygulamada, yılbaşında alınacak tedbirlere ilişkin ikazlarda bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.