İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fethiye'de polis ekiplerinden örnek davranış

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bayram denetimlerini sıklaştıran trafik ekipleri, yapılan kontrollerde hem sürücüleri denetledi hem de bayramlarını kutladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bayram denetimlerini sıklaştıran trafik ekipleri, yapılan kontrollerde hem sürücüleri denetledi hem de bayramlarını kutladı. "Bu yolda sana güveniyoruz" sloganıyla yapılan bilgilendirmelerin ise yararlı olduğunu belirten vatandaşlar, örnek davranışları konusunda trafik ekiplerine teşekkür etti.



Fethiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri Kurban Bayramı'nda güzergahlarında bulunan muhtemel kaza riski yüksek yerlerde görünürlüğü ön planda tutarak, denetimler gerçekleştiriyor. Denetimler esnasında kontrol için durdurulan araçlar trafik yönünden denetlenirken, ekipler sürücü ve yolculara çikolata, kolonya ikramı yaptı. Trafik polislerinin örnek davranışı ise vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve memnuniyetle karşılandı. Ekipler 'Bu yolda Sana Güveniyoruz' sloganıyla sürücülere bilgilendirme yaparken, asıl denetleme yapacak olanların sürücülere birlikte yolculuk yapan yakınlarının olduğuna dikkat çekildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.