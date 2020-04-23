İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fethiye'de polisler sokakta, vatandaşlarda İstiklal Marşı okudu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan'ı kutlamak için vatandaşları saat 21.00'da balkonlara ve camlara İstiklal Marşını okumak için davet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için saat 21.00'da balkon ve camlara çıktı. Virüs nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar bayrak sallayıp hep bir ağızdan İstiklal Marşını okuyarak 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı.


Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Emre Cemil Süel koordinesinde Tuzla Mahallesinde polis ekipler Türk Bayrağı açarak balkonlarda bulunan vatandaşlar ile birlikte istiklal marşı okudular.


Daha sonra 23 Nisan şarkılarının çalınmasının ardından vatandaşlar polisleri uzun süre alkışladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.