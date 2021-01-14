Fethiye'de sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı

Türkiye'ye getirilen 3 milyon korona virüs(Kovid-19) doz aşısından Muğla'nın Fethiye ilçesine gönderilenler sabah saatlerinde sağlık personellerine uygulanmaya başlandı.

Fethiye Devlet Hastanesi'nde aşı programında ilk aşıyı hastanenin başhekimi Uz. Dr. Yavuz Okulu oldu. Çin'den getirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları'ndaki 14 gün süren analizlerinin sona ermesinin ardından dün akşam saatlerinde acil kullanım izni verilmişti.

Bu kapsamda Fethiye'ye gönderilen CoronaVac aşısı, sabah saatlerinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Fethiye Devlet Hastanesindeki hazırlanan odalarda aşı yapılmaya başlandı.